دجاج فاسد هُرّب من سوريا إلى لبنان.. إليكم التفاصيل (صورة)

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صادرت دورية من جمارك القاع نحو ٥٠٠ كيلوغرام من الدجاج الفاسد المهرب من ، والذي يتم إدخاله إلى الأراضي بواسطة دراجات نارية، من دون أي شروط صحية أو تبريد مناسب، ليوزع لاحقا في الأسواق.وقد تم ضبط الكمية خارج البلدة، حيث تم إتلافها في حضور عناصر من وبلدية القاع.وحذر رئيس بلدية القاع المحامي ، المواطنين "من شراء الدجاج المهرّب والفاسد"، وشدد على "أن جميع محلات بيع الدجاج داخل بلدة القاع تلتزم ببيع دجاج غير فاسد من مصادر لبنانية موثوقة ومراقبة".