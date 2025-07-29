إسرائيل تتكلم عن إنجازاتها ضدّ "الحزب".. هذا ما كُشف بالأرقام

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زعم الجيش أن "إنجازاتنا ضد منذ وقف إطلاق النار مع في تشرين الثاني الماضي قد تقود إلى نزع سلاحه بالكامل".وقال في بيان، أنه "نفذنا أكثر من 500 غارة جوية ضد أهداف لحزب الله في لبنان أدت إلى استهداف 230 من عناصره، ودمرنا أكثر من 90 منصة إطلاق صواريخ وآلاف الصواريخ و20 مركز قيادة و40 مستودع أسلحة و5 مواقع لإنتاج الأسلحة".واعتبر أنّه "لم نشهد منذ عقود "وضعاً أمنياً جيداً" كالذي نشهده اليوم في المنطقة الحدودية مع لبنان، والوضع الأمني على الحدود الشمالية جيد والتهديدات بعيدة جدا".