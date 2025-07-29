28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
Lebanon 24
29-07-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الطاقة
والمياه
جو الصدي
، مدير
مكتب البنك الدولي
في
لبنان
إنريكي بلانكو أرماس، يرافقع خبير أول في الطاقة الدكتور زكريا قمح.
Advertisement
وخلال اللقاء، تم عرض واقع قطاع الطاقة والحلول التي يعمل عليها والخطوات الإصلاحية وسبل تعزيز التعاون مع
البنك الدولي
على هذا الصعيد.
كما استقبل الصدي رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات
جورج البراكس
، يرافقه أعضاء
مجلس النقابة
، وتناول البحث شؤون قطاع المحروقات وملفات تعنى بها النقابة.
وأعطى الصدي توجيهاته للمحطات بـ"ضرورة ترشيد استهلاك المياه في المغاسل لديها وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة في
المحطات
".
وكذلك، بحث الصدي مع رئيس بلدية الجديدة –
البوشرية
– السد أغوست باخوس وأعضاء
المجلس البلدي
في ملفات تعنى بها المنطقة.
مواضيع ذات صلة
الصدي بحث في أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان
Lebanon 24
الصدي بحث في أبوظبي الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان
29/07/2025 22:30:04
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان
Lebanon 24
الصدي عرض في الكويت سبل الاستثمار في الطاقة بلبنان
29/07/2025 22:30:04
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بحثه وزير الطاقة مع الإدارة الأميركية والبنك الدولي
Lebanon 24
هذا ما بحثه وزير الطاقة مع الإدارة الأميركية والبنك الدولي
29/07/2025 22:30:04
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية بحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع الكهرباء والزراعة والمياه
Lebanon 24
وزير المالية بحث مع البنك الدولي تمويل مشاريع الكهرباء والزراعة والمياه
29/07/2025 22:30:04
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟
Lebanon 24
عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟
15:14 | 2025-07-29
29/07/2025 03:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون لبناني_جزائري لدعم تلفزيون لبنان عبر لجنة مشتركة
Lebanon 24
تعاون لبناني_جزائري لدعم تلفزيون لبنان عبر لجنة مشتركة
15:10 | 2025-07-29
29/07/2025 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب مفقود منذ أكثر من خمسة أيام... وعائلته تناشد (صورة)
Lebanon 24
شاب مفقود منذ أكثر من خمسة أيام... وعائلته تناشد (صورة)
14:50 | 2025-07-29
29/07/2025 02:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: خطوة الدول الكبرى اعترافاً بفلسطين تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي
Lebanon 24
البعريني: خطوة الدول الكبرى اعترافاً بفلسطين تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي
14:49 | 2025-07-29
29/07/2025 02:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تضغط على لبنان بشأن نزع سلاح "الحزب".. وهذا ما طلبه بري ورفضته اسرائيل
Lebanon 24
واشنطن تضغط على لبنان بشأن نزع سلاح "الحزب".. وهذا ما طلبه بري ورفضته اسرائيل
14:45 | 2025-07-29
29/07/2025 02:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
16:48 | 2025-07-28
28/07/2025 04:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:14 | 2025-07-29
عن الموقوفين السوريين في لبنان وعودة النازحين... ماذا كشفت السيّد؟
15:10 | 2025-07-29
تعاون لبناني_جزائري لدعم تلفزيون لبنان عبر لجنة مشتركة
14:50 | 2025-07-29
شاب مفقود منذ أكثر من خمسة أيام... وعائلته تناشد (صورة)
14:49 | 2025-07-29
البعريني: خطوة الدول الكبرى اعترافاً بفلسطين تغيّر مسار الصراع العربي–الإسرائيلي
14:45 | 2025-07-29
واشنطن تضغط على لبنان بشأن نزع سلاح "الحزب".. وهذا ما طلبه بري ورفضته اسرائيل
14:41 | 2025-07-29
طفل يتعرّض لهجوم عنيف من كلاب شاردة... وهذه حالته الصحية الآن (صورة)
فيديو
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 22:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24