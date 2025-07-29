الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة

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استقبل والمياه ، مدير في إنريكي بلانكو أرماس، يرافقع خبير أول في الطاقة الدكتور زكريا قمح.وخلال اللقاء، تم عرض واقع قطاع الطاقة والحلول التي يعمل عليها والخطوات الإصلاحية وسبل تعزيز التعاون مع على هذا الصعيد.كما استقبل الصدي رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ، يرافقه أعضاء ، وتناول البحث شؤون قطاع المحروقات وملفات تعنى بها النقابة.وأعطى الصدي توجيهاته للمحطات بـ"ضرورة ترشيد استهلاك المياه في المغاسل لديها وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة في ".وكذلك، بحث الصدي مع رئيس بلدية الجديدة – – السد أغوست باخوس وأعضاء في ملفات تعنى بها المنطقة.