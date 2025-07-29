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لبنان

ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 11:37
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كشفت مصادر حكومية، مساء اليوم، أنّ "لا موعد محدد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح بانتظار المزيد من التشاور لإنضاج الفكرة".

المصادر نفسها، شددت على أنّ "التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة ومع الجانب الاميركي للتشاور في الخطوات المقبلة". 
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وأوضحت المصادر أنّ "الجلسة ليست لطرح بند حصرية السلاح بل لبحث الالية التنفيذية وبري لم يوافق بعد على عقدها". 
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