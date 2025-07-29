ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟

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المصادر نفسها، شددت على أنّ "التواصل مستمر بين الرؤساء الثلاثة ومع الجانب للتشاور في الخطوات المقبلة".وأوضحت المصادر أنّ "الجلسة ليست لطرح بند حصرية السلاح بل لبحث الالية التنفيذية وبري لم يوافق بعد على عقدها".