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لبنان

البزري يودع دبور ويشيد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:02
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زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري السفير أشرف دبور، بمناسبة قرب انتهاء مهامه في لبنان.
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وأشاد البزري خلال اللقاء ب"الدور البارز الذي اضطلع به السفير دبور في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية"، مشيرًا إلى "الجهود الكبيرة التي بذلها للحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني". (الوكالة الوطنية)
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