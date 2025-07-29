البزري يودع دبور ويشيد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية

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زار النائب الدكتور دبور، بمناسبة قرب انتهاء مهامه في .وأشاد خلال اللقاء ب"الدور البارز الذي اضطلع به السفير دبور في تعزيز العلاقات "، مشيرًا إلى "الجهود الكبيرة التي بذلها للحفاظ على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني". (الوكالة الوطنية)