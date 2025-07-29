بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!

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"توضيحاً لاستغلال إحدى الشركات المالية لإسم موقع قناة زوراً، من أجل الترويج لإعلانات تهدف إلى التشجيع على العمل في مجال البورصات المالية، يهم موقع المنار أن ينفي بشكل مطلق علاقته بهكذا إعلانات. مع احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".