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لبنان

بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:01
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صدر عن قناة المنار، مساء اليوم، البيان الآتي: 
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"توضيحاً لاستغلال إحدى الشركات المالية لإسم موقع قناة المنار زوراً، من أجل الترويج لإعلانات تهدف إلى التشجيع على العمل في مجال البورصات المالية، يهم موقع المنار أن ينفي بشكل مطلق علاقته بهكذا إعلانات. مع احتفاظنا بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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