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لبنان

في المنية... الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في أحد المنازل!

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:24
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أخمد عناصر الدفاع المدني – مركز المنية حريقًا اندلع في مدخل أحد المنازل في حي الضيعة، نتيجة ماس كهربائي.
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وتمكن العناصر من السيطرة عليه بسرعة، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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