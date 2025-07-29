التسهيلات الجوية والبحرية في صدارة لقاء شقير مع وفد المجلس الاغترابي

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استقبل للأمن العام اللواء حسن شقير وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الأمن العام والمجلس، ومناقشة مشاريع وخطط لتطوير الخدمات الإدارية والأمنية بما يسهم في توطيد صلة بأبنائه المنتشرين حول العالم.وقدم أعضاء المجلس مجموعة من المقترحات، أبرزها تنظيم العمل في مطار رفيق الدولي - ، وضبط فوضى سيارات الأجرة (التاكسي) وتنظيم حركتها، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، إلى جانب مشروع تطبيق "التحقيق القانوني الآمن"، كمنصة رسمية رقمية متكاملة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الأمن العام والأمن الداخلي، وتمكين المواطن من الاطلاع على المعلومات المرتبطة به ضمن إطار قانوني ومؤسساتي منضبط، تقدم خدمات متصلة بالأمن العام، وهي تتيح لها بشكل أساسي الاطلاع على كل الملاحقات المساقة بحقه ومُدونات السجل العدلي لقاء رسم يدفع الكترونيا ويحصل مقابلها على نسخة الكترونية معدة للاطلاع فقط وليست صالحة للاستخدام الرسمي.كما طُرح موضوع تمكين المغتربين من الوصول إلى هذه المنصة من بلدانهم، إضافة إلى مُقترح السماح بدفع رسوم جوازات السفر بواسطة البطاقات المصرفية (Credit Cards) بدلا من الدفع بالليرة .وأشاد شقير بـ"جهود الجالية اللبنانية والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز صورة لبنان ودعم الروابط الإقتصادية والإجتماعية مع الوطن الأم"، مؤكدا " الأمن العام بتطوير التسهيلات عبر المعابر الجوية والبحرية، ولا سيما في ، وتحديث خدمات الهوية الرقمية".وأشار إلى التعاون القائم مع وزارة الأشغال وشركة "طيران " برئاسة محمد الحوت، في مجال تشغيل بوابات E-gate وتفعيل برنامج SBMS لتسهيل حركة المسافرين.وفي ما يتعلق بجوازات السفر، أعلن شقير عن إطلاق منصة رقمية جديدة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، ضمن مشروع التحول نحو الحكومة الإلكترونية (E-Government)، مشددا على أن "الأمن العام يسير بخطى ثابتة لاعتماد الهوية الرقمية الموحدة لجميع اللبنانيين بالتعاون مع الجهات المعنية".وأكد شقير أن "عهد الإدارة الحالية للأمن العام شهد نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في خدمات المطار، حيث تم تعزيز الكادر الوظيفي بزيادة عدد الموظفين والموظفات، ما ساهم في إنهاء مشهد الانتظار داخل الصالات وتنظيم حركة المسافرين بشكل أفضل".ولفت إلى أن "المطار والمعابر الحدودية باتت توفر تسهيلات إنسانية خاصة للنساء اللواتي لديهن أطفال، ولذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بما يضمن حصولهم على دعم وخدمات سريعة وملائمة تراعي أوضاعهم وتسهل إجراءات سفرهم وتنقلهم".