سقوط قتيل وجريح.. ماذا يحصل على الحدود اللبنانية -السورية؟

صدر عن البيان الآتي: "بتاريخ 29/7/2025، أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – ، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. بوشر التحقيق بإشراف المختص لكشف ملابسات الحادث".

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