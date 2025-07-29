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لبنان

سقوط قتيل وجريح.. ماذا يحصل على الحدود اللبنانية -السورية؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:12
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/7/2025، أثناء مرور سيارة في داخلها مواطن وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر، ترجلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري. بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث".
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