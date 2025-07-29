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لبنان

بعد لقاء مع وزيرة التربية… بلدية تنورين: الثانوية مستمرة في موقعها الحالي

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:19
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زار رئيس بلدية تنورين المحامي ياسر نعمة ولجنة التربية في البلدية، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لمتابعة ملف ثانوية تنورين.
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وأشارت البلدية في بيان، إلى أنه "تقرر استمرار العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ في المبنى الحالي المقدم من المؤسسة الإنسانية التابعة للسيدة ماري رعيدي على أن يصدر قرار رسمي بذلك قريبا".

وأعلنت أنها "ستعمل مع الوزارة على إعداد دراسة شاملة عن الكلفة التشغيلية للمبنى الجديد - تجمع مدارس تنورين وتأمين الأموال لبدء ورشة تجهيزه وفتح أبوابه للأعوام الدراسية المقبلة". (الوكالة الوطنية)
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