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لبنان

بفيديو جديد... هذا ما قاله أدرعي عن "حزب الله"!

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:30
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس":

"توجّهون التحية لغزّة، وتنسون بيروت، وصيدا، وصور، وطرابلس… تنسون أنّ الحرب التي تمدحونها أحرقت خضار الجنوب، وقطعت أوتار الحياة فيه، وما زال أبناؤه يدفعون الثمن، لا من أجل ما يسمى ״المقاولة"، بل من أجل أجندة حزب الله ومن خلفه مشروع لا يعترف لا بلبنان ولا بشعبه". 

تابع: "تحيتكم تواطؤ مع مشروع دموي يريد للبنان أن يبقى حطبًا لنار لا تخصّه". 

ختم: "ويلٌ لشعبٍ لا يعرف مصلحة بلده، ويهتف خلف شعارات لا تقوده إلا للهاوية". 
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