بفيديو جديد... هذا ما قاله أدرعي عن "حزب الله"!

توجّهون التحية لغزّة، وتنسون بيروت، وصيدا، وصور، وطرابلس…

تنسون أنّ الحرب التي تمدحونها أحرقت خضار الجنوب، وقطعت أوتار الحياة فيه، وما زال أبناؤه يدفعون الثمن، لا من أجل ما يسمى ״المقاولة"، بل من أجل أجندة حزب الله ومن خلفه مشروع إرهاب لا يعترف لا بلبنان ولا بشعبه.



تحيتكم تواطؤ… pic.twitter.com/1FmyngGIXP — (@AvichayAdraee) July 29, 2025 Advertisement

"توجّهون التحية لغزّة، وتنسون ، وصيدا، وصور، وطرابلس… تنسون أنّ الحرب التي تمدحونها أحرقت خضار الجنوب، وقطعت أوتار الحياة فيه، وما زال أبناؤه يدفعون الثمن، لا من أجل ما يسمى ״المقاولة"، بل من أجل أجندة ومن خلفه مشروع لا يعترف لا بلبنان ولا بشعبه".تابع: "تحيتكم تواطؤ مع مشروع دموي يريد للبنان أن يبقى حطبًا لنار لا تخصّه".ختم: "ويلٌ لشعبٍ لا يعرف مصلحة بلده، ويهتف خلف شعارات لا تقوده إلا للهاوية".