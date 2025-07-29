بفيديو جديد... هذا ما قاله أدرعي عن "حزب الله"!

توجّهون التحية لغزّة، وتنسون بيروت، وصيدا، وصور، وطرابلس…
تنسون أنّ الحرب التي تمدحونها أحرقت خضار الجنوب، وقطعت أوتار الحياة فيه، وما زال أبناؤه يدفعون الثمن، لا من أجل ما يسمى ״المقاولة"، بل من أجل أجندة حزب الله ومن خلفه مشروع إرهاب لا يعترف لا بلبنان ولا بشعبه.
تحيتكم تواطؤ… pic.twitter.com/1FmyngGIXP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 29, 2025
توجّهون التحية لغزّة، وتنسون بيروت، وصيدا، وصور، وطرابلس…
تنسون أنّ الحرب التي تمدحونها أحرقت خضار الجنوب، وقطعت أوتار الحياة فيه، وما زال أبناؤه يدفعون الثمن، لا من أجل ما يسمى ״المقاولة"، بل من أجل أجندة حزب الله ومن خلفه مشروع إرهاب لا يعترف لا بلبنان ولا بشعبه.
تحيتكم تواطؤ… pic.twitter.com/1FmyngGIXP