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لبنان

على متن دراجة نارية.. مجهولون يطلقون النار على مواطن!

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:56
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أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه المدعو "آ.ق" في منطقة جبل محسن – سكة الشمال، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ووفق المعلومات، وقع الحادث أثناء جلوس الجريح مع عدد من الشبان أمام محله لبيع المشروبات الروحية.
 

تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.
 
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