على متن دراجة نارية.. مجهولون يطلقون النار على مواطن!

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أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه المدعو "آ.ق" في منطقة – سكة ، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في قدمه، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".ووفق المعلومات، وقع الحادث أثناء جلوس الجريح مع عدد من الشبان أمام محله لبيع المشروبات الروحية.تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما باشرت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.