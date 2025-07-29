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لبنان

لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:22
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، خصصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون الإعلام بعد تسلّم تقرير اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص.
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واستمعت اللجنة إلى شرح حول منهجية العمل وأبرز التعديلات المقترحة، خصوصًا ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، حيث انقسمت الآراء بين من دعا إلى دور أكبر للحكومة في تعيين أعضائها، ومن شدد على استقلالية الهيئة.

كما ناقشت اللجنة مسألة الحريات الإعلامية، إذ طالب البعض بتوسيعها مع إخضاع المخالفات للمحاكم المدنية فقط، بينما رأى آخرون ضرورة ضبط الانفلات الإعلامي ومنع التحريض والقدح والذم.

ورُفعت الجلسة على أن تُستكمل في موعد لاحق لاستكمال مناقشة باقي المواد. (الوكالة الوطنية)
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