لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي

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عقدت والعدل جلسة برئاسة ، خصصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون الإعلام بعد تسلّم تقرير برئاسة النائب .واستمعت اللجنة إلى شرح حول منهجية العمل وأبرز التعديلات المقترحة، خصوصًا ما يتعلق بتشكيل ، حيث انقسمت الآراء بين من دعا إلى دور أكبر للحكومة في تعيين أعضائها، ومن شدد على استقلالية الهيئة.كما ناقشت اللجنة مسألة الحريات الإعلامية، إذ طالب البعض بتوسيعها مع إخضاع المخالفات للمحاكم المدنية فقط، بينما رأى آخرون ضرورة ضبط الانفلات الإعلامي ومنع التحريض والقدح والذم.ورُفعت الجلسة على أن تُستكمل في موعد لاحق لاستكمال مناقشة باقي المواد. (الوكالة الوطنية)