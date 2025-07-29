طفل يتعرّض لهجوم عنيف من كلاب شاردة... وهذه حالته الصحية الآن (صورة)

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أفادت مندوبة " " عن تعرّض طفل سوري في بلدة إيزال – لهجوم عنيف من كلاب شاردة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.وعلى الفور، تدخّل جهاز الطوارئ والإغاثة ونقل الطفل إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة.