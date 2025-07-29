شاب مفقود منذ أكثر من خمسة أيام... وعائلته تناشد (صورة)

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تُناشد عائلته كل من أو يملك أي معلومات عنه، التواصل مع الجهات المعنية أو مع ذويه في أقرب وقت ممكن.





فُقِد الشاب عبد أبو كنور، فلسطيني الجنسية، منذ أكثر من خمسة أيام، حيث شوهد لآخر مرة على – ، ومنذ ذلك الحين لا يزال مفقودًا حتى الساعة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".ويُذكر أن الشاب يعاني من اضطرابات عقلية، ما يزيد من المخاوف على سلامته.