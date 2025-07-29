Advertisement

لبنان

شاب مفقود منذ أكثر من خمسة أيام... وعائلته تناشد (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1398199-638894230422553367.png
Doc-P-1398199-638894230422553367.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فُقِد الشاب عبد الرحمن إبراهيم أبو كنور، فلسطيني الجنسية، منذ أكثر من خمسة أيام، حيث شوهد لآخر مرة على شاطئ العبدةعكار، ومنذ ذلك الحين لا يزال مفقودًا حتى الساعة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 

ويُذكر أن الشاب يعاني من اضطرابات عقلية، ما يزيد من المخاوف على سلامته.
 
تُناشد عائلته كل من شاهده أو يملك أي معلومات عنه، التواصل مع الجهات المعنية أو مع ذويه في أقرب وقت ممكن.

مواضيع ذات صلة
بالصورة.. اختفاء لبنانيّ في سوريا وعائلته تناشد الدولة
lebanon 24
30/07/2025 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاب عيسى عالق في بئر منذ 48 ساعة... وعائلته تُناشد لإنقاذه
lebanon 24
30/07/2025 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ا ف ب": ترامب يصل إلى اسكتلندا في زيارة تستمر خمسة أيام
lebanon 24
30/07/2025 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سائح فرنسي شاب مفقود في إيران.. وباريس تعرب عن "قلقها" (صورة)
lebanon 24
30/07/2025 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2025-07-29
16:24 | 2025-07-29
16:24 | 2025-07-29
16:15 | 2025-07-29
16:09 | 2025-07-29
16:04 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24