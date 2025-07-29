عون يبدأ زيارته الرسمية للجزائر بلقاءات سياسية وتكريم للشهداء

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بدأ رئيس الجمهورية لقاءاته فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية، فاستقبل في مقر الاقامة في مجمع زارلده الرئاسي، رئيس الجزائري السيد عزوز ناصري في حضور والمغتربين يوسف رجي والسفير اللبناني في الجزائر محمد حسن والمستشار الخاص للرئيس عون العميد المتقاعد أندره رحال.ورحب الرئيس ناصري بالرئيس عون في الجزائر التي تجمعها بلبنان علاقات اخوة متينة، لافتا إلى "وقوف الشعب الجزائري إلى جانب شقيقه الشعب اللبناني". وشكر رئيس مجلس الأمة على زيارته، مؤكداً "ضرورة تفعيل العلاقات - الجزائرية في كافة المجالات".كذلك زار الرئيس عون في مقر إقامته، رئيس مجلس الشعب الوطني السيد ابرهيم بوغالي، مرحباً بزيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر، ومؤكدا على اهمية التعاون بين البلدين .وبعدها، توجه الرئيس عون برفقة الوزير الجزائري المرافق السيد محمد عرقاب الى مقام الشهيد حيث وضع اكليلاً من الزهر على ضريح أرواح الجزائريين، "عربون تقدير واحترام لتضحياتهم من اجل الوصول بالجزائر الى مصاف الدول المستقلة والفاعلة في محيطها وفي العالم، ولتكون ايضاً عضواً اساسياً ومهماً في صلب الامّة العربية للمساهمة في رعاية مصالحها والدفاع عن الأهداف العربية الموحدة".وبعد وضع الاكليل وعزف الموسيقى لحن الموتى، وقف الرئيس عون على شرفة مطلة على العاصمة الجزائرية، والقى نظرة شاملة على مساحة كبيرة من العاصمة، قبل ان يغادر الى الرئاسي للقاء نظيره الجزائري حيث تعقد قمة لبنانية- جزائرية في القصر الرئاسي.وستجرى محادثات بين الوفدين اللبناني والجزائري ومحادثات موسعة، على ان يقيم بعدها الرئيس الجزائري مأدبة عشاء تكريماً للرئيس عون والوفد المرافق. (الوكالة الوطنية)