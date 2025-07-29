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لبنان

الطيران الجزائري سيستأنف رحلاته إلى بيروت في هذا الموعد

Lebanon 24
29-07-2025 | 15:40
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أفادت معلومات للـLBCI، مساء اليوم، بأنّ الطيران الجزائري سيستأنف رحلاته إلى بيروت.
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ووفقًا للمعلومات، فقد صدرت التعليمات لإجراء الترتيبات الضرورية تمهيدًا لاستئناف الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة.
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