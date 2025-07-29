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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"حراكات على مستويات سياسية وتشريعية وإصلاحية اقتصادية ومالية اتسمت بها الساحة المحلية اليوم وتقاسمتها المقرات الرسمية على وجه الخصوص.وبموازاة هذه الحراكات ترقب للرد الأميركي على ورقة الأخيرة التي تسلمها الموفد توم براك.وهو ترقب تظلله حملات تهويل وضخ إعلامي مريب يختلط فيه التنجيم بالتسريب المقصود عن سيناريوهات حربية واقتصادية خطيرة.تحت سقف عمل المؤسسات التأمت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة وذلك في إطار التحضير لجلسة تشريعية مهمة دعا رئيس المجلس إلى عقدها الخميس المقبل.وقد حرص الرئيس بري على التأكيد أن الجلسة التشريعية المقبلة تعد من أهم الجلسات، كونها ستدرس وتقر بنديْن مهمين جدا، ويندرجان في صميم العملية الإصلاحية.ولفت رئيس المجلس إلى أنه بإقرار القانونيْن المتعلقين بإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، يكون المجلس النيابي قد أدى قسطه وقام بما عليه في المجال الإصلاحي وفي هذه الحالة تصبح الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي عليها أن تضع الآلية التطبيقية بصورة عاجلة لهذيْن القانونين كما لسائر القوانين الإصلاحية التي سبق وأقرها المجلس النيابي.وعلى خط التحرك اللبناني باتجاه المحيط العربي بدأ رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارة رسمية إلى الجزائر ليكون أول رئيس لبناني يزور هذا البلد منذ أكثر من ربع قرن.هي زيارة على جانب كبير من الأهمية نظرا إلى مجالات الدعم الواسعة الذي يمكن للجزائر أن تقدمه للبنان ولا سيما الطاقة والنفط والغاز.وقبل أن يحزم حقائبه للسفر كانت للرئيس عون رزمة مواقف ولقاءات في قصر بعبدا حيث أقسم أمامه نواب حاكم مصرف لبنان اليمين الدستورية. وأكد لهم أن تعيينهم جزء من الإصلاحات المالية والإقتصادية التي بدأتها الحكومة ودعاهم إلى اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة لا مصلحة الطوائف والأحزاب.وأكد رئيس الجمهورية أمام زواره أن الإستثمار سيعود إلى لبنان بعد الإصلاحات الإقتصادية والمصرفية مشددا على أن لبنان يسير باتجاه التعافي ولو ببطء.وبرز في كلامه الإشارة إلى أن البعض يلعب على وتر الفتنة والأبلسة إما لمصالح خارجية أو لمصالح شخصية بهدف تسجيل حيثية تحضيرا للإنتخابات النيابية. ولكنه أكد أن هذه الأمور ستواجه بحكمة وفاعلية وقال: فلسنتقوي ببعضنا في الداخل ضد الخارج أيا كان هذا الخارج فما يعطينا قوة موقف هو وحدتنا.مقدمة الـ "أم تي في"المشهد السياسي في انتظار جلستين: الاولى لمجلس النواب، والثانية لمجلس الوزراء.فالخميس يعقد البرلمان جلسة تشريعية وعلى جدول اعماله قانونان مهمان واساسيان في اعادة بناء الدولة: قانون استقلالية القضاء، وقانون اعادة هيكلة المصارف.في المبدإ مجلس النواب سيقر القانونين المشبعين درسا واعادة درس، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ.فاستقلالية القضاء ليست قانونا فحسب، بل هي اقتناع وممارسة. فهل ستكف الطبقة السياسية عن التدخل في القضاء، وهل تقتنع اخيرا بأن القضاء سلطة قائمة بذاتها لا ينبغي تلويثها بالضغوط والمحاسيب وبالاصطفافات السياسية؟من جهة ثانية هل قانون اعادة هيكلة المصارف سينفذ حقا ، فيعيد الالق الى قطاع كان مصدر فخر للبنان، ام سيتم تجاوز القانون كالعادة ما يعيد تعريض لبنان والمستثمرين والمودعين في لبنان لمخاطر كثيرة؟على صعيد الامر أخطر وأدق. فمجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلثاء المقبل وعلى جدول اعماله مبدئيا مسألة حصر السلاح في يد الدولة . القرار اتخذ اليوم في الاجتماع الذي انعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وذلك قبل سفر الرئيس عون الى الجزائر.ولكن أسئلة كثيرة تطرح حول جاهزية السلطة لمقاربة هذا الموضوع المصيري والكبير.وكذلك ثمة تخوف من ان يكون كل ما سيحصل مجرد امر شكلي لتخفيف الضغوط العربية والدولية على لبنان. بمعنى ان الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء، لكن من دون اتخاذ قرار واضح ونهائي منه.في الانتظار مجلس القضاء الاعلى انجز التشكيلات القضائية في صيغتها النهائية. وبخلاف ما تردد في بعض وسائل الاعلام فان لا خلاف بين مجلس القضاء ووزير العدل حول التشكيلات ما يشير الى ان المرسوم سيوقعه جميع المسؤولين المعنيين، بحيث تبدأ السنة القضائية في منتصف ايلول و يكون كل قاض قد تسلم مركزه الجديد.مقدمة "المنار"قتل الاطفال في غزة تنكيلا وتجويعا لن يهب الحياة لكيان ينتحر جنوده خوفا من الغد، والايغال بالاجرام لن يحمي حكومة مشظاة وان طال الزمان.فعلى حد تعبير الاعلام العبري ومعه بعض السياسيين فان الحكومة المصابة بهستيريا سياسية باتت تشكل خطرا اخلاقيا على الكيان مع وضعها كل الاسرائيليين بمواجهة شعوب العالم وحتى بعض الدول الاوروبية.وأما الدول العربية فمأمونة الجانب من قبل الصهاينة العارفين ان القول والفعل هناك هو للسيد .وجديد اسياد الحكومة العبرية اي ثنائي سموترتش – بن غفير فهو الدعوة الى اعادة الاستيطان في غزة، والمسارعة بضم اجزاء منها، فيما كل اجزائها تنزف اهلها المجوعين الذين يتساقطون على مدى الساعات اعياء من الجوع والعطش الشديدين.في لبنان تزداد الشدة من توحش الخارج وجوعى الداخل، الباحثين عن فتات انجاز ولو على حساب السيادة والكرامة الوطنية، حتى وصل الامر بسيئي الذكر الى التهويل على اللبنانيين مع براك وافيخاي بصيف سيء.فرئيس حزب القوات سمير جعجع ينظر لعدم قدرتنا على الاستقواء على الاسرائيلي، ولكنه يستقوي بالاميركي والعربي ومن خلفهما الاسرائيلي للضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة بهدف محاولة فرض ادراج موضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهو ما ناقشه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام خلال لقائهما في بعبدا قبل توجه الرئيس عون الى الجزائر في زيارة رسمية.والى ساحة النجمة سيتوجه النواب الخميس في جلسة تشريعية دعا اليها الرئيس نبيه بري وابرز محطاتها الفجوة المالية، اي ما يوصل بالدلالة اللبنانية الفصيحة الى اموال المودعين المنهوبة من قبل المصارف ودولتهم.دولة ودعت احد عمالقة فنها وفكرها على استحياء، فيما كان حضور شعبها وحتى سفراء الخارج لافتا في بكفيا لتعزية السيدة فيروز وعائلتها بالراحل المبدع زياد الرحباني.وفي ذكرى رحيل قائد من المبدعين في ميدان الجهاد، المدافعين عن لبنان واهله وسيادته، المساهمين بصنع انتصاراته، القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر – الحاج محسن، يقيم احتفالا عصر الغد يتحدث خلاله الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالموقف الواضح حول آخر التطورات.مقدمة الـ "أل بي سي"اختتمت مساء اليوم التعازي بزياد الرحباني الذي يرتاح في المحيدثة بعد حياة مليئة بالعبقرية والآلام والأوجاع التي استسلم لها، وهو الثائر على كل شيء ولكنه عجز عن الثورة على الوجع والمرض فاستسلم له وسلمه حياته بعد عمر امتد إلى تسعة وستين عاما أمضى قرابة الخمسة والخمسين عاما منها في العطاء والإبداع الفني من موسيقى ومسرح.يرتاح زياد في المحيدثة تحت نظر فيروز التي تعود إلى عزلتها الطوعية من دون أن تصدق أن زياد راح ، وتغني له كأنها تصلي: "بكرا إنت وجايي رح زين الريح خلي الشمس مرايي والكنار يصيح.لتختم: بكرا إنت وطالل بركض بلاقيك.فيروز وزياد، إنها ملحمة الوجع والحزن، والأكثر وجعا أن زياد اختار هذه النهاية في ذروة عطائه الفني.التطورات القضائية حافلة، من الجلسة التشريعية ونجمها قانون إصلاح المصارف، إلى قرار منع سفر، صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطالله"، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع إليهما الأسبوع المقبل.حكوميا، جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وموضوع حصرية السلاح سيكون أحد أبرز البنود على جدول الاعمال.في ملف النازحين السوريين، انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين بالتنسيق بين الامن العام والدولة .رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الجزائر ، وأعلن لدى وصوله أنه سيبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي.مقدمة "الجديد"وطئ لبنان أرض الجزائر، وأرض لبنان جزر متباعدة.وعلى شد الحبال بين الداخل والخارج لحصر السلاح على طاولة السرايا لا يزال صمام الأمان معقودا على التشاور المستمر حول الخطوات المقبلة.وعلى خطوط التواصل المفتوحة بين الرؤساء الثلاثة والجانب الأميركي على الرغم من تسجيل المواقف السلبية تجاه الرد الأفكار الأميركية بحسب معلومات للجديد...وعلى مسافة عيد الجيش في الأول من آب والخطاب المرتقب لرئيس الجمهورية جوزاف عون للمناسبة أضافت المعلومات أن الخطاب سيرسم المسار الذي تتم فيه مقاربة المطالب الدولية بشأن السلاح.وقبيل حلول اليوم التالي للخطاب أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عقْد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل على أن يكون جدول أعمال الجلسة الأولى، الثلاثاء، استكمال البحث في الشق المتعلق ببسط سيادة أراضيها بقواها الذاتية حصرا إضافة إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية في اتفاق تشرين والتي تضمنت ورقة المبعوث الأميركي توم براك أفكارا بشأن تطبيقها.وتشير معلومات الجديد نقلا عن مصدر دبلوماسي أن سلام كان بعث برسالة إلى الجانب الأميركي طلب فيها أخذ موقف لبنان وظروفه الداخلية في الاعتبار، ردا على إشارات سلبية وصلت من المراجع الدولية إلى لبنان.وفي السباق مع الوقت لإقرار القوانين الإصلاحية المدرجة على ورقة براك، حدد الخميس المقبل موعدا لجلسة تشريعية أولاها أهمية قصوى كونها ستلتئم على قانوني استقلالية القضاء وإصلاح المصارف لإقرارهما كدفعة معجلة مكررة على الحساب المفتوح مع لبنان.ومن خارج سوق العرض والطلب وعلى رصيد الدعم لأجل غير مسمى وقفت فيه دولة الجزائر، وفي أصعب الظروف إلى جانب لبنان، يقوم رئيس الجمهورية جوزاف عون بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد وزاري وفي كلمة من مطار هواري بو مدين.رد رئيس الجمهورية التحية لبلد المليون شهيد على موقفها ووقفتها في مجلس الأمن الدولي خلال العدوان على لبنان وهي التي كانت حاضرة وسباقة في مد يد العون بعيد تفجير مرفأ ناهيك عن الدعم النفطي واحتضان الطلاب اللبنانيين في جامعاتها.وعلى العمق الاستراتيجي المهم للبنان في المحيط العربي والإفريقي تحدث رئيس الجمهورية عن سلة متكاملة من التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والصحية والإعلامية، إضافة إلى تناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية.ومن جملة هذه التحديات ما شهدته مدينة نيويورك على مدى يومين بمؤتمر حمل عنوان التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برعاية سعودية فرنسية.وتضمنت وثيقة البيان الختامي للمؤتمر تأكيد الالتزام بحل الدولتين وبحدود آمنة معترف بها بين اسرائيل وفلسطين، إضافة إلى تعهدات دول أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وآخرها بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس وزرائه اليوم من أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل ما لم تتخذ الحكومة خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتفي بشروط أخرى وفقا للبيان الحكومي البريطاني.