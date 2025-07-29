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لبنان

الرئيس الجزائري يقلّد الرئيس عون وسام "أثير"

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:00
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أفادت معلومات صحافية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قلّد رئيس الجمهورية جوزيف عون أرفع وسام في الدولة الجزائرية وسام "أثير". 
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