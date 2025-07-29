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لبنان

بشأن إعادة الإعمار... هذا ما أكدته الجزائر للبنان

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:04
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كشفت معلومات صحافية، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون طلب خلال اللقاء الموسع من مستشاره علي حمية شرح الملفات حول إعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية وترميم مباني سكنية فرد الرئيس تبون أن الجزائر سند للبنان بإعادة الإعمار وكلف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني.
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من جانيه، أفاد مصدر دبلوماسي جزائري مواكب، أنّ "كل ما طلبه لبنان من هبات ومساعدات وملفات وافقت عليه الجزائر وسيُعمل على تنفيذه". 
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