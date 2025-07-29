إشكال كبير في طرابلس... إطلاق نار وسقوط إصابات (صورة)

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وبحسب المعلومات، تم نقل الجريح إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادث، وعُلم أن الإشكال بين الطرفين ناجم عن خلافات سابقة.