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لبنان

إشكال كبير في طرابلس... إطلاق نار وسقوط إصابات (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في محلة مشروع محرمطرابلس بين كل من المدعوَين "ي.ز" و"ا.ز"، تطوّر إلى مطاردة على متن دراجات نارية، تخلّلها إطلاق نار من قبل الأول باتجاه الثاني، ما أدى إلى إصابته في قدمه.
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وبحسب المعلومات، تم نقل الجريح إلى مستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
 
باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادث، وعُلم أن الإشكال بين الطرفين ناجم عن خلافات سابقة.


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