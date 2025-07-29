واقع صعب جدًا يمرّ به مزارعو هذا المنتج!

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يعاني عدد من مزارعي السماق في من ضعف المبيعات، بسبب استيراد التجار للسماق الجاهز (المفروط) من وسوريا بأسعار منخفضة جدًا، حيث يصل سعر الطن إلى لبنان حوالى 3 دولارات فقط.في الوقت نفسه، يتقاضى العامل في مجال السماق نحو 15 دولارًا يوميًا، مما يرفع سعر السماق المطحون في السوق المحلية إلى حوالي 15 دولارًا أو أكثر، وهذا يجعل البيع صعبًا للغاية.وأعربت إحدى المواطنات عبر " " عن قلقها قائلة: "كيف سنستطيع البيع في هذه الظروف؟ الموسم هذا العام لن يحقق مبيعات كما في السابق. كنت في السنوات الماضية أبيع السماق وأستخدم الأرباح لشراء مستلزمات المدارس لأولادي من كتب وقرطاسية، فما هو الحل هذه السنة؟".