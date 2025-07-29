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لبنان
واقع صعب جدًا يمرّ به مزارعو هذا المنتج!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-07-2025
|
16:15
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يعاني عدد من مزارعي السماق في
لبنان
من ضعف المبيعات، بسبب استيراد التجار للسماق الجاهز (المفروط) من
تركيا
وسوريا بأسعار منخفضة جدًا، حيث يصل سعر الطن إلى لبنان حوالى 3 دولارات فقط.
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في الوقت نفسه، يتقاضى العامل في مجال السماق نحو 15 دولارًا يوميًا، مما يرفع سعر السماق المطحون في السوق المحلية إلى حوالي 15 دولارًا أو أكثر، وهذا يجعل البيع صعبًا للغاية.
وأعربت إحدى المواطنات عبر "
لبنان 24
" عن قلقها قائلة: "كيف سنستطيع البيع في هذه الظروف؟ الموسم هذا العام لن يحقق مبيعات كما في السابق. كنت في السنوات الماضية أبيع السماق وأستخدم الأرباح لشراء مستلزمات المدارس لأولادي من كتب وقرطاسية، فما هو الحل هذه السنة؟".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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