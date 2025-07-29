بسبب ركن السيارة... أطلق عليه النار وأصابه برصاصتين في بطنه ويده

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وأقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه "غ.ق"، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في بطنه ويده، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.تم نقل المصاب إلى لتلقي العلاج، فيما حضرت إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.