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لبنان

بسبب ركن السيارة... أطلق عليه النار وأصابه برصاصتين في بطنه ويده

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:24
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سجل منذ قليل إشكال فردي على خلفية ركن سيارة في بلدة قرصيتا قضاء الضنية بين المدعو "غ.ق" من جهة، والمدعو "خ.إ" من جهة أخرى، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه "غ.ق"، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في بطنه ويده، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.
 

تم نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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