انطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين السوريين

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انطلقت أمس المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة السوريين بالتنسيق بين للأمن العام اللبناني والدولة ، عبر مركز المصنع الحدودي. وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سيلين شميت، أنه "بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة".وأضافت "أن اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا"، مشيرة الى أنه "حتى تاريخ الـ 14 من الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسّرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها". ، أكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري أنه "تم التنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم".ومن جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».وذكرت مصادر رسمية لبنانية انه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة «نازح».