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أعلن ميشال عيسى، مرشح الرئيس لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى ، خلال جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية، أن "نزع سلاح حزب اللّه بالكامل ليس خيارًا بل أمرًا ضروريًا والوقت المناسب للتحرّك هو الآن".أقر عيسى بخطر إهدار الفرص إذا استمر النفوذ دون رادع. وأشار إلى أن "تصعيد يُذكرنا بحساسية هذه الفرصة". وأكد ضرورة سيطرة الحكومة على كامل لبنان وإنهاء نفوذ " "، قائلاً "إن نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارًا؛ بل هو أمر ضروري ويجب على أيضًا أن تستمر في قيادة الجهود الرامية إلى اغتنام الفرصة التاريخية الحقيقية لترسيم الحدود بين ولبنان وتحقيق تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل".وكان عيسى بالجيش اللبناني أيضًا محورًا أساسيًا في خطابه. وأكد دور كشريك أساسي في استعادة سيادة لبنان، موضحًا أنه "بفضل الدعم الأميركي، تتخذ الحكومة اللبنانية الآن خطوات ملموسة لفرض وقف الأعمال العدائية وتفكيك البنية التحتية لـ "حزب الله في الجنوب"، داعياً إلى تعاون أمني عاجل ومستدام بين الولايات المتحدة ولبنان.علاوة على ذلك، شدد عيسى على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني المُنهك. وأشار إلى أن "إعادة بناء لبنان يجب أن تترافق مع إصلاحات جادة تضمن التوزيع الشفاف للمساعدات والاستثمارات". ويؤكد عيسى عزمه على العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز المساءلة المالية ودعم التعافي طويل الأمد. وأكد انه "يجب تمكين الدولة اللبنانية الشرعية والمؤسسات المدنية من إعادة البناء بمسؤولية". ومن خلال تعزيز الجيش اللبناني، يعتقد عيسى أن لبنان قادر على وضع نفسه على طريق الاستقرار والنزاهة، بعيداً عن التلاعب الخارجي.وكتبت" نداء الوطن": بعد جلسة الاستماع الأولى، عادةً ما تتبع عملية تثبيت مجلس الشيوخ للمرشحين السفراء بعدة خطوات أبرزها مراجعة اللجنة للشهادات والمواد المقدمة خلال جلسة الاستماع. وقد تنظر اللجنة أيضًا في معلومات إضافية، مثل التحقق من الخلفية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بمؤهلات المرشح وسلوكه السابق وبعد ذلك تُجري اللجنة تصويتًا إما لتوصية أو عدم توصية المرشح لمجلس الشيوخ بكامل هيئته. إذا وافقت اللجنة على المرشح، تُحيل الترشيح إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. ومن المرجح أن تتم هذه الخطوة في شهر أيلول بعد عودة المجلس من عطلته الصيفية.