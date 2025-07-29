في الحمرا.. الحزب الشيوعي يتقبل التعازي بزياد الرحباني غداً

Advertisement

أعلن اللبناني، وعائلة وأصدقاء ومحبي الفنان الكبير ، واذاعة صوت الشعب، عن تقبل التعازي برحيله يوم الخميس ٣١ ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساء، في متخرجي - الحمرا- الوردية.وكان زياد قد توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.