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لبنان

في الحمرا.. الحزب الشيوعي يتقبل التعازي بزياد الرحباني غداً

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:26
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أعلن الحزب الشيوعي اللبناني، وعائلة وأصدقاء ومحبي الفنان الكبير زياد الرحباني، واذاعة صوت الشعب، عن تقبل التعازي برحيله يوم الخميس ٣١ تموز ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة مساء، في قاعة نادي متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت - الحمرا- الوردية.
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وكان زياد الرحباني قد توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.


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