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لبنان

بيان جديد من الجيش.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:52
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/7/2025، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعةمرجعيون".
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