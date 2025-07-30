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لبنان

رئيس حزب يوبّخ إعلاميّاً مقرّباً: "بدنا نروّق"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 01:30
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أفادت معلومات موثوقة بأنّ أحد قادة الأحزاب المسيحية البارزة وجّه توبيخاً مباشراً لإعلاميّ مقرّب من الحزب، على خلفية أسلوبه التصعيدي في تناول بعض الملفات السياسية. وبحسب المعطيات، عبّر رئيس الحزب عن امتعاضه من لهجة الإعلامي التي تجاوزت الانتقاد السياسي إلى التجريح الشخصي، معتبراً أن هذا النهج لا يخدم المسار الذي يعتمده الحزب في المرحلة الراهنة.
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الإعلامي، من جهته، دافع عن نفسه بالإشارة إلى وجود إعلاميين محسوبين مباشرةً على الحزب يتّبعون أسلوباً تصعيدياً مماثلاً، ما استدعى رداً حاسماً من قائد الحزب بالقول: "نفس الحكي اللي حكيتو إلك، حكيتو معهم… بدنا نروّق."
ووفق مصادر مطّلعة، فإن هذا التوتر الداخلي لا يُعبّر عن تبدّل في توجهات الحزب السياسية التي تتّجه بوضوح نحو التصعيد، بل يعكس رغبة واضحة في ضبط الخطاب الإعلامي وعدم تركه يفلت من سياق مدروس، حفاظاً على "شعرة" التواصل السياسي التي لا يزال الحزب حريصاً على إبقائها قائمة في مرحلة بالغة التعقيد.
المصدر: لبنان 24
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