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لبنان

بالليرة.. هذه قيمة "ضبط الفوميه"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 03:15
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في إطار إجراءاتها المكثفة، أقامت القوى الأمنية خلال الساعات الماضية، سلسلة حواجز في مُختلف المناطق اللبنانية وذلك لضبط مخالفات السير على أنواعها.
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وعلى سبيل المثال، تبيّن أن ضبط "الفوميه" جاء بقيمة مليون ليرة لبنانيَّة، فيما عُلِم أن القوى الأمنية لا تأخذ بعين الاعتبار بطاقات تسهيل المرور التي يملكها مواطنون، باعتبار أنها لا تؤدي إلى إزاحة النظر عن "الفوميه" الذي يحتاج إلى ترخيص من وزارة الداخلية.
 
يُشار إلى أنَّ "الداخلية" أعلنت، أمس، تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية حتى 31 آب 2025، وذلك بانتظار بدء العمل بنموذج جديد للترخيص عبر تطبيق قوى الأمن الداخلي على الهواتف الذكية، والمقرر تفعيله اعتباراً من الأول من أيلول المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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