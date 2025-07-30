بالليرة.. هذه قيمة "ضبط الفوميه"

في إطار إجراءاتها المكثفة، أقامت القوى الأمنية خلال الساعات الماضية، سلسلة حواجز في مُختلف المناطق وذلك لضبط مخالفات السير على أنواعها.

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وعلى سبيل المثال، تبيّن أن ضبط "الفوميه" جاء بقيمة مليون ليرة لبنانيَّة، فيما عُلِم أن القوى الأمنية لا تأخذ بعين الاعتبار بطاقات تسهيل المرور التي يملكها مواطنون، باعتبار أنها لا تؤدي إلى إزاحة النظر عن "الفوميه" الذي يحتاج إلى ترخيص من .

يُشار إلى أنَّ "الداخلية" أعلنت، أمس، تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية حتى 31 آب 2025، وذلك بانتظار بدء العمل بنموذج جديد للترخيص عبر تطبيق على الهواتف الذكية، والمقرر تفعيله اعتباراً من الأول من أيلول المقبل.