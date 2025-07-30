خلال العزاء برحيل الفنان في السيدة بالمحيدثة - ، مرافقون تابعون لأحد السياسيين إلى منع استخدام الهواتف المحمولة للتصوير داخل ،خصوصاً إذا كانَ الشخص في نقطة قريبة من المكان الذي تواجدت فيه .

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في المُقابل، أبدى مواطنون ترحيباً بتعامل شرطة بلدية المحيدثة - بكفيا اللائق مع المواطنين في إطار توجيههم إلى ركن سياراتهم في إطار منظم تفادياً للازدحام، فيما أعرب معزون عن ارتياحهم للإجراءات المعتمدة في البلدة التي منعت أي زحمة سير في نطاق مكان العزاء.