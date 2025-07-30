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لبنان

"الهواتف"ممنوعة أمام "فيروز"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 03:45
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خلال العزاء برحيل الفنان زياد الرحباني في كنيسة رقاد السيدة بالمحيدثة - بكفيا، بادر مرافقون تابعون لأحد السياسيين إلى منع استخدام الهواتف المحمولة للتصوير داخل صالون الكنيسة،خصوصاً إذا كانَ الشخص في نقطة قريبة من المكان الذي تواجدت فيه السيدة فيروز.
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في المُقابل، أبدى مواطنون ترحيباً بتعامل شرطة بلدية المحيدثة - بكفيا اللائق مع المواطنين في إطار توجيههم إلى ركن سياراتهم في إطار منظم تفادياً للازدحام، فيما أعرب معزون عن ارتياحهم للإجراءات المعتمدة في البلدة التي منعت أي زحمة سير في نطاق مكان العزاء.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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