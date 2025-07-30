رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه

عقد والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في زيارة رئيس الجمهورية العماد إلى ، لقاء مطولا مع وزير خارجية الجزائر احمد عطاف، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتم الاتفاق على تفعيل عمل المشتركة بين والجزائر التي كانت شكلت عام 2002.

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