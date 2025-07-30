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لبنان

رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:31
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عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الجزائر، لقاء مطولا مع وزير خارجية الجزائر احمد عطاف، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين لبنان والجزائر التي كانت شكلت عام 2002.
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