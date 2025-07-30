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لبنان
رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
30-07-2025
|
03:31
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عقد
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي على هامش مشاركته في زيارة رئيس الجمهورية العماد
جوزف عون
إلى
الجزائر
، لقاء مطولا مع وزير خارجية الجزائر احمد عطاف، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتم الاتفاق على تفعيل عمل
اللجنة العليا
المشتركة بين
لبنان
والجزائر التي كانت شكلت عام 2002.
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