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لبنان

تمهيدًا للإضراب... موظفو الإدارة العامة يتوقفون عن العمل يومي الخميس والجمعة

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:39
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صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" البيان الآتي:
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"عطفاً على بيانه السابق الرقم ١٣/٢٠٢٥، وبناءً على الاتصالات مع المديرين العامين، والنتائج المترتبة عليها، وافساحًا في المجال لإيجاد حلول سريعة تخفف من معاناة الموظفين، رغم عدم قيام الحكومة بأي خطوة جدية لإنصاف العاملين في الإدارة العامة حتى في الأمور المتعلقة بالدوام كإلغاء شروط المثابرة، وحرصًا منا على المبادئ الاساسية بعدم اللجوء إلى تعطيل الإدارة العامة الا عند الضرورة، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل  يومي  الخميس والجمعة فقط الأسبوع الحالي، على ان تعقد جمعيات عمومية خلالهما في كل الادارات  لاتخاذ القرار حول الاضراب في الاسابيع المقبلة".
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