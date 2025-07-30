سليمان: السعودية تثبت مجدداً أن فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة

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"نثمّن عالياً الجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها والدول الصديقة في دعم الاعتراف الدولي بدولة ، وفي التصدي لمخططات وجرائمه. مواقف مشرفة تعبّر عن ثابت بنصرة القضية ، والدفاع عن كرامة الأمة العربية، وتؤكد الدور المحوري في تعزيز استقرار المنطقة. القيادة تثبت مجدداً أن فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة المركزية وأولوية عربية راسخة في وجدانها ومواقفها".