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لبنان

سليمان: السعودية تثبت مجدداً أن فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:45
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كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "إكس":
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"نثمّن عالياً الجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والدول الصديقة في دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وفي التصدي لمخططات الاحتلال وجرائمه. مواقف مشرفة تعبّر عن التزام ثابت بنصرة القضية الفلسطينية، والدفاع عن كرامة الأمة العربية، وتؤكد الدور المحوري في تعزيز استقرار المنطقة. القيادة السعودية تثبت مجدداً أن فلسطين كانت وستبقى قضية الأمة المركزية وأولوية عربية راسخة في وجدانها ومواقفها". 
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