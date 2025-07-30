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لبنان

بحضور السيدة الولى... توقيع مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة هايكازيان

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:47
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 وقّعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلّة برئيستها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، مذكّرة تعاون مع جامعة هايكازيان، ممثلة برئيسها القس بول هايدوستيان.
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تهدف المذكّرة إلى تبادل المعلومات من منشورات ودراسات وإحصاءات تتعلق بوضع المرأة في لبنان، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتطوير قدرات النساء، ورفع الوعي وصقل مهارات طالبات وطلاب الجامعة بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.
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