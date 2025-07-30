بحضور السيدة الولى... توقيع مذكّرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة هايكازيان

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تهدف المذكّرة إلى تبادل المعلومات من منشورات ودراسات وإحصاءات تتعلق بوضع المرأة في ، بالإضافة إلى إطلاق برامج لتطوير قدرات النساء، ورفع الوعي وصقل مهارات طالبات وطلاب الجامعة بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.