بشأن ملف السلاح... نائب يكشف ما جرى بين "حزب الله" والرئيس عون

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وفي حديث الى "صوت كل "، أكّد أن "وجود إجماع وطني على مضمون البيان الوزاري وخطاب القسم"، ولفت في حديثه الى ان "ملف السلاح لا يزال ضمن العناوين العامة والتفاصيل ستتضح خلال الأيام المقبلة"، مشددا على وجوب مُقاربة الملف من منطلق المصلحة الوطنية.وتعليقا على الكلام عن ان " " لم يعد يمتلك أسلحة ثقيلة تخيف ، سأل هاشم: "لماذا إذا يُطرح هذا الملف ولماذا كل هذا الضجيج حوله؟".بالنسبة إلى قانون هيكلة المصارف، رأى هاشم انه "لا يكفي وحده إنما يجب استكمال المسار بقانون آخر يعالج المالية والذي لم تقره الحكومة بعد"، موضحا ان "هذا المسار يبني الأساس لكن الحل الشامل للودائع لن يكتمل من دون اصدار القانون المالي المنتظر".