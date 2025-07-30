حريق ضخم يلتهم أشجار الزيتون والأعشاب في بلدة عزة

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نشب حريق ضخم في محيط بلدة عزة في ، مما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من أشجار والأعشاب اليابسة.وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تعمل جاهدة على إخماده في ظروف صعبة بسبب صعوبة تضاريس المنطقة.