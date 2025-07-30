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لبنان

ميشال عون يستقبل سفير تونس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:19
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 استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية، سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان.
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وتم خلال اللقاء عرض التطورات في المنطقة، والعلاقات اللبنانية التونسية.
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