Advertisement

لبنان

خلال 24 ساعة.. كم بلغ عدد المهام المنفذة من قبل الدفاع المدني؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1398418-638894721413601768.jpg
Doc-P-1398418-638894721413601768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان عناصرها نفذت في الـ 24 ساعة الماضية، 116 مهمة توزعت كالاتي:
Advertisement

اخماد حرائق: 86: أعشاب: 54، أعشاب وأشجار: 3، أشجار مثمرة: 3، كهرباء: 5، منازل: 3، مؤسسات: 3،  نفايات: 11، مستودعات: 3، آليات متنوعة: 1
انقاذ: 2
اسعاف: 14: حالات طارئة: 4، نقل مرضى: 5، حوادث سير: 5
خدمات عامة: 10
سلامة عامة: 4
مواضيع ذات صلة
خلال الـ24 ساعة الماضية... كم بلغ عدد مهام الدفاع المدني؟
lebanon 24
30/07/2025 15:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: مهمة 68 خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
30/07/2025 15:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يُنفّذ سلسلة مهمات إطفاء وإنقاذ خلال 24 ساعة
lebanon 24
30/07/2025 15:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: 113 مهمة خلال 24 ساعة
lebanon 24
30/07/2025 15:56:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-07-30
08:30 | 2025-07-30
08:28 | 2025-07-30
08:26 | 2025-07-30
08:25 | 2025-07-30
08:15 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24