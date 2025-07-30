خلال 24 ساعة.. كم بلغ عدد المهام المنفذة من قبل الدفاع المدني؟

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أفادت بان عناصرها نفذت في الـ 24 ساعة الماضية، 116 مهمة توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 86: أعشاب: 54، أعشاب وأشجار: 3، أشجار مثمرة: 3، كهرباء: 5، منازل: 3، مؤسسات: 3، نفايات: 11، مستودعات: 3، آليات متنوعة: 1انقاذ: 2اسعاف: 14: حالات طارئة: 4، نقل مرضى: 5، حوادث سير: 5خدمات عامة: 10سلامة عامة: 4