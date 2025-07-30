بالصور: جولة على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري في صور.. وإنذارات بتحسين شروط العمل

جال مراقبون على المؤسسات الغذائية في السوق التجاري لمدينة صور شملت الملاحم والمسامك والمطاعم ومحلات السمانة وذلك بناء على توجيهات محافظ الجنوب باستكمال الحملة الرقابية الشاملة والمشتركة بين مصلحة الاقتصاد في الجنوب والرقابة الصحية في بلدية صور ومصلحة الصحة ومصلحة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الامن العام.

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وخلال الدولة، تم اعطاء التوجيهات اللازمة وانذارات اخيرة بوجوب تنفيذ بعض الشروط الصحية والفنية لتحسين شروط العمل .