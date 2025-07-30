بعد فيديو قديم متداول له.. توضيح من وزير العدل السابق

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رد وزير العدل السابق القاضي على مقطع فيديو جرى تداوله بالامس، وقال في بيان:" في توقيت مشبوه اعيد نشر فيديو قديم اطلقت فيه وقائع مغلوطة لمحاولة اقحام الحاضر بالماضي او العكس وذلك للتعمية عن صعاب يواجهها في هذه الفترة متوسلين اساليب مكشوفة وعقيمة".اضاف:"لقد اجبنا سابقا على ما تضمنه هذا الفيديو واكدنا انه لم يحصل اي مماطلة ولا اي مداخلات على الاطلاق وهي امور موثقة في سجلات ولاحاجة لاعادة سردها".واستغرب " اعادة نشر هذا الفيديو ، وتناول وزراء عدل سابقين عند كل محطة قضائية مفصلية"، وامل بان "يضع حضرة الرئيس الاول و الاعلى نصب اعينهما مرحلة جديدة للقضاء تعيد له هيبته ومكانته".