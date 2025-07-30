Advertisement

لبنان

بعد فيديو قديم متداول له.. توضيح من وزير العدل السابق

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1398433-638894743107079538.jpg
Doc-P-1398433-638894743107079538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رد وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري على مقطع فيديو جرى تداوله بالامس،  وقال في بيان:" في توقيت مشبوه اعيد نشر فيديو قديم العهد اطلقت فيه وقائع مغلوطة لمحاولة اقحام الحاضر بالماضي او العكس وذلك للتعمية عن صعاب يواجهها القضاء في هذه الفترة متوسلين اساليب مكشوفة وعقيمة".
Advertisement

اضاف:"لقد اجبنا سابقا على ما تضمنه هذا الفيديو واكدنا انه لم يحصل اي مماطلة ولا اي مداخلات على الاطلاق وهي امور موثقة في سجلات وزارة العدل ولاحاجة لاعادة سردها".

 واستغرب الخوري" اعادة نشر هذا الفيديو ، وتناول وزراء عدل سابقين عند كل محطة قضائية مفصلية"، وامل بان "يضع حضرة الرئيس الاول و مجلس القضاء الاعلى نصب اعينهما مرحلة جديدة للقضاء تعيد له هيبته ومكانته".
 
 
مواضيع ذات صلة
من الجنوب.. فيديو متداول لصاروخ اعتراضي
lebanon 24
30/07/2025 15:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل يوضح: هذا سبب عودتي إلى لبنان
lebanon 24
30/07/2025 15:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر ينفيه وزير العدل.. وبيانٌ توضيحي
lebanon 24
30/07/2025 15:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
lebanon 24
30/07/2025 15:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-07-30
08:30 | 2025-07-30
08:28 | 2025-07-30
08:26 | 2025-07-30
08:25 | 2025-07-30
08:15 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24