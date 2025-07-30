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لبنان

تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:14
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اعلن المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي "في لبنان و اللجنة الصحية في "تجمع الأطباء" في لبنان، تأييدهما المطلق. لاقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله من مجلس النواب، الذي يرمي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، بهدف انشاء نظام صحي أكثر إنسانية و عدالة وفعالية.
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ودعا التجمعان في بيان" إلى اعتماد البطاقة الصحية الموحدة لجميع اللبنانيين، أسوة بالدول المتقدمة".
كذلك،  طالبا" بخطة طارئة لضبط فوضى الأسعار، وفتح المجال أمام مستوردين مستقلين ، خارج منظومة الاحتكار والمحسوبيات و الزبائنية و المحاصصة، بما يؤمن تنوعا في السوق ، ويعيد التوازن بين العرض والطلب ، لأن الدواء ليس ترفا ولا سلعة ، خاضعة للمضاربات، بل حق إنساني لا يجوز المساس به".
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