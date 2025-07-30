هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب

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تُوفِيَ الشاب طلعات بكور في ماليزيا، حيث يعمل هناك منذ سنوات، بعد إصابته بذبحة قلبية مفاجئة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل من بلدة جديدة في .