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لبنان

هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:14
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تُوفِيَ الشاب طلعات حسن جديد بكور في ماليزيا، حيث يعمل هناك منذ سنوات، بعد إصابته بذبحة قلبية مفاجئة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل من بلدة جديدة القيطع في عكار.
 
 
 
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