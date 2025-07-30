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لبنان
هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب
Lebanon 24
30-07-2025
|
05:14
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تُوفِيَ الشاب طلعات
حسن جديد
بكور في ماليزيا، حيث يعمل هناك منذ سنوات، بعد إصابته بذبحة قلبية مفاجئة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الراحل من بلدة جديدة
القيطع
في
عكار
.
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