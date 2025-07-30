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لبنان

حريق كبير في خراج بلدة عزة

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:18
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان حريقا كبيرا، شب في خراج بلدة عزة، أتى على مساحة واسعة من أشجار الزيتون والاعشاب اليابسة.
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وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني، وتعمل على اخماده في ظروف صعبة بسبب وعورة المكان. 
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