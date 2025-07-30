حريق كبير في خراج بلدة عزة

أفادت "الوكالة "، بان حريقا كبيرا، شب في خراج بلدة عزة، أتى على مساحة واسعة من أشجار والاعشاب اليابسة.

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وعلى الفور هرعت فرق من الدفاع المدني، وتعمل على اخماده في ظروف صعبة بسبب وعورة المكان.