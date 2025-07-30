حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان

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عقد اجتماعًا مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام في حضور النقيب ، والنقيب السابق والأعضاء. تناول البحث بعض النقاط التي تعنى بتنظيم وتطوير قطاع استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية . وتميز اللقاء بالإيجابية.واجتمع مع مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "امل " ، وتم البحث في قضايا عمالية ونقابية.