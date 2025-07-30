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لبنان

حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:34
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عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام في حضور النقيب جوزيف صليبا، والنقيب السابق علي الأمين والأعضاء. تناول البحث بعض النقاط التي تعنى بتنظيم وتطوير قطاع استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية . وتميز اللقاء بالإيجابية.
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واجتمع مع مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "امل "علي حمدان، وتم البحث في قضايا عمالية ونقابية.
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