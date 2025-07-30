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لبنان

5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:54
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وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول اعمال الجلسة التشريعية غدا في مجلس النواب كالتالي:

"1 - إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية ) ..
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- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة ( ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة )

- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 و تعديلاته ) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي .

 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان و إعادة تنظيمها ".
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