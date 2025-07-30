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لبنان

إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:13
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أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
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وكان حاضراً في الجلسة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه.
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