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لبنان

نقابة الصحافة قدّرت لمرقص تعجيل عملية تعيين إدارة جديدة لـ"تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:15
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اعتبرت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان "تعيين إدارة جديدة لتلفزيون لبنان خطوة مهمة نحو تطوير هذا الصرح الإعلامي الوطني، بما يعزز دوره المحوري في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي".
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 واذ هنأت" رئيسة مجلس الإدارة - المديرة العامة الزميلة إليسار النداف وأعضاء مجلس الادارة الجديد"، اكدت أن "تلفزيون لبنان لا يزال نقطة التقاء جميع اللبنانيين، ويتطلب إدارة قادرة على تجديد رسالته والارتقاء بمستوى خدماته  لبناء إعلام يعكس تطلعات الشعب اللبناني ويحترم تنوعه ويعزز الوحدة الوطنية".

اضاف البيان:" نحن على يقين بأن القيادة الجديدة، بفضل كفاءتها وحسن إدارتها، ستواصل تعزيز مكانة تلفزيون لبنان كمنبر إعلامي شامل، ملتزم بالحياد والمهنية، ويعكس هوية الوطن وقيمه".

 وقدرت النقابة" عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الإعلام  المحامي بول مرقص في تسريع عملية تعيين مجلس الإدارة الجديد، وهو ما يعكس حرصه على الارتقاء بالإعلام اللبناني ".
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