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لبنان

دبور استقبل عدنان منصور مودعا

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:19
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استقبل سفير فلسطين في لبنان، اشرف دبور اليوم، وزير الخارجية السابق عدنان منصور في زيارة وداعية.
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ونوه الوزير منصور ب"العمل الديبلوماسي المميز للسفير دبور وجهوده الكبيرة في وضع المقاربات التي تتناسب والواقع على الارض بحيث يضمن الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار وذلك من خلال الأداء والادارة والمقاربة الواقعية ومتابعة البرامج التي تخفف من معاناة ابناء شعبنا اللاجئ، واسهاماته الرائدة في تعزيز وتطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية".

وعبر منصور عن" اعتزازه وتقديره بالعلاقة التي جمعته بالسفير دبور"، متمنياً له"التوفيق في مهام عمله المقبلة".
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