دبور استقبل عدنان منصور مودعا

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استقبل سفير في ، اليوم، السابق في زيارة وداعية.ونوه الوزير منصور ب"العمل الديبلوماسي المميز للسفير وجهوده الكبيرة في وضع المقاربات التي تتناسب والواقع على الارض بحيث يضمن الامن والاستقرار في المخيمات والجوار وذلك من خلال الأداء والادارة والمقاربة الواقعية ومتابعة البرامج التي تخفف من معاناة ابناء شعبنا اللاجئ، واسهاماته الرائدة في تعزيز وتطوير العلاقة الفلسطينية".وعبر منصور عن" اعتزازه وتقديره بالعلاقة التي جمعته بالسفير دبور"، متمنياً له"التوفيق في مهام عمله المقبلة".