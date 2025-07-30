"الرابطة المارونية" لمناسبة عيد الجيش: لتكريس حصرية السلاح بيد الدولة

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صدر عن برئاسة المهندس ، بيان، لفت الى ان "الأول من آب، عيد ، يحل في وقت تشتد فيه حاجة اليوم إلى مؤسسته العسكرية وقواه الأمنية، لتكريس حصرية السلاح بيد الدولة، وترسيخ سيادتها على كل أراضيها، بما يمنح اللبنانيين الطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم".أضاف :"وأمام التحديات الكبيرة الراهنة، تؤكد الرابطة ضرورة تضامن اللبنانيين مع جيشهم، كما تدعو ، الحريص على استقرار لبنان وسيادته، إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني من تمويل وعتاد، كي يتمكن من أداء المهام الملقاة على عاتقه، وذلك التزاما بالقرار الدولي 1701، وتماشيا مع خطاب القسم لفخامة الرئيس والبيان الوزاري للحكومة".ورأت "الرابطة "، "أن المرحلة الراهنة تحتم على الجميع الركون الى الدولة التي وحدها تحمي الجميع، لتستعيد عافيتها وانطلاقتها وحضورها المميز في محيطها والعالم".