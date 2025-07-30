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لبنان

عن لبنان.. هذا ما أعلنه وزير إسرائيلي!

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:06
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الـ5 التي يحتلها في جنوب لبنان.
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وذكر سموتريتش أن القرى التي دمّرتها إسرائيل في جنوب لبنان "لن يُعاد بناؤها".
 
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